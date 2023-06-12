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Минобороны доложило об авиаударе по бригаде ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны доложило об авиаударе по бригаде ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская авиация «Центральной» группировки атаковала бойцов 67-й мехбригады ВСУ, которые шли на боевых машинах пехоты в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

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