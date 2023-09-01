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Кержаков получил вызов в сборную России («РБ Спорт»)

Кержаков получил вызов в сборную России («РБ Спорт»)

По данным «РБ Спорт», в голкипере «Зенита» заинтересован лично тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

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