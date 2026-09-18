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Калужские новости

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В Жукове сотруднику выплатили 270 тысяч после жалобы в Гострудинспекцию

В Жукове сотруднику выплатили 270 тысяч после жалобы в Гострудинспекцию

После обращения в Гострудинспекцию бывший сотрудник ООО «Гласспро» получил компенсацию за задержку выплат и полный расчет при увольнении на сумму 270 тыс 297,86 рубля.

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