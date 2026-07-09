How The Global Economy Became The World's Most Dangerous Battlefield Authored by Madge Waggy, The twenty-first century has introduced a form of confrontation that rarely appears on television screens, is seldom announced through diplomatic declarations, and almost never begins with the spectacle traditionally associated with war.
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