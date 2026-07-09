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Zero Hedge

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How The Global Economy Became The World's Most Dangerous Battlefield

How The Global Economy Became The World's Most Dangerous Battlefield

How The Global Economy Became The World's Most Dangerous Battlefield Authored by Madge Waggy, The twenty-first century has introduced a form of confrontation that rarely appears on television screens, is seldom announced through diplomatic declarations, and almost never begins with the spectacle traditionally associated with war.

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