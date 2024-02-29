Западные фармацевтические компании на «льготных» условиях испытывали новые лекарственные препараты. На Украине сформировалась широкая сеть организаций для бесчеловечных опытов.
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