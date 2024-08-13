Врач назвал способы справиться с зубной болью в отпуске

Если в отпуске разболелись зубы, а возможности посетить врача нет, не нужно паниковать, сказал главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.