Врач назвал способы справиться с зубной болью в отпуске

Если в отпуске разболелись зубы, а возможности посетить врача нет, не нужно паниковать, сказал главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.
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