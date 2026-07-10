Не выдержала: москвичку скрутили и увели за 10 минут после плаката против приезжих

Андрей М

Чушь очередная... Хотя.. А может эту учительницу толпа мигрантов.... Понятно, что очередная заказная статейка о беспределе мигрантов... Потому как и этой учительницы с плакатом ни когда не было! Кто-то просто нагнетает обстановку внутри страны.... Может люд российский поймет это наконец и перестанет реагировать на каждую статью о мигрантах, а ведь подобными статейками просто забит русский сегмент интернета!