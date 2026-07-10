Avia.pro - СМИ Когда справедливость становится делом принципа Всё началось с событий, которые до сих пор обсуждают на каждой кухне в наших спальных районах.
Не выдержала: москвичку скрутили и увели за 10 минут после плаката против приезжих
Комментарии
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Сергей Алексеев
Ждут когда на красной площади с плакатами вставать будут...
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4 н.
Андрей М
Чушь очередная... Хотя.. А может эту учительницу толпа мигрантов.... Понятно, что очередная заказная статейка о беспределе мигрантов... Потому как и этой учительницы с плакатом ни когда не было! Кто-то просто нагнетает обстановку внутри страны.... Может люд российский поймет это наконец и перестанет реагировать на каждую статью о мигрантах, а ведь подобными статейками просто забит русский сегмент интернета!
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4 н.
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