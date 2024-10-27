Проклятие «Бурана»: почему самый дорогой космический проект СССР оказался бесполезным

“Энергия-Буран” — советский космический проект, который подразумевал не одноразовое, как это происходит в большинстве случаев даже сейчас, а многократное использование корабля, для доставки грузов на орбиту.
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