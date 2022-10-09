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В Японии допустили, что Северная Корея испытала баллистические ракеты подлодок

В Японии допустили, что Северная Корея испытала баллистические ракеты подлодок

Японское Минобороны допускает, что Северная Корея ночью с восьмого на девятое октября совершила пуски баллистических ракет подводных лодок и проводит анализ, был ли тип этих боеприпасов такой же, как у ракеты, испытанной в октябре прошлого года.

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