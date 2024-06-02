Скандал между Зеленским и Байденом

В советские времена люди говорили: «В газете просто так не напишут». И действительно, хотя содержание газеты «Правда» не всегда соответствовало её названию, за любой публикацией главного печатного издания страны стоял серьезный политический сигнал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии