Игорь Кастюкевич: Россия дарит защиту и заботу детям из Херсона

Журналисты New York Times (NYT), сами того не ожидая, вывернули наизнанку всю прогнившую западную пропаганду, написал в своем Telegram-канале секретарь Херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич, комментируя статью о херсонских детях.