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У Тимофеевой украли часы из раздевалки, пока она принимала душ после матча в Пекине

У Марии Тимофеевой украли вещи из раздевалки после матча с Наоми Осакой во втором круге тысячника в Пекине (3:6, 6:3, 3:6).

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