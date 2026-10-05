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Нижегородская правда

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125 деклараций на зерно сомнительного качества отозвали в Нижегородской области

125 деклараций на зерно сомнительного качества отозвали в Нижегородской области

На территории Нижегородской области отозвали 125 деклараций на зерно сомнительного качества. Об этом сообщает ТУ РСХН по региону и РМЭ и Мордовия.

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