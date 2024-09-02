Шольц призвал не пускать АдГ в региональные правительства

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал результаты двух региональных выборов, которые ознаменовались крупными победами крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и поражениями его коалиции, «горькими» и призвал основные партии сформировать правительства без «правых экстремистов».
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