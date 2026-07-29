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Мировое обозрение

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Трамп: Удары по базам США не заставят завершить войну против Ирана

Трамп: Удары по базам США не заставят завершить войну против Ирана

В Белом доме снова говорят о войне. И это не риторика. Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сделал заявление, которое сложно трактовать иначе: он не намерен останавливать военную операцию против Ирана.

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