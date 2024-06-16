Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Частника сажайте  хозяина...Роспотребнадзор п...
  • Вовладар Даров
    Тетушка сова на фото видно из ума выжилаМинфин США: перед...
  • Вовладар Даров
    На воротник большой привет вам будетУчастники саммита...

Медведчук: Запад не даст Украине пойти на мирные инициативы Путина

Медведчук: Запад не даст Украине пойти на мирные инициативы Путина

Запад жаждет поражение России и никогда не даст согласия Украине для начала мирных переговоров. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
Где сховались?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх