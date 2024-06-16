Медведчук: Запад не даст Украине пойти на мирные инициативы Путина

Запад жаждет поражение России и никогда не даст согласия Украине для начала мирных переговоров. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, передает ТАСС.
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