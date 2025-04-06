Очередную машину в зону СВО отправили волонтеры группы "Тепло из дома" "Загрузили по максимуму. Уместился еврокуб, 200-литровые бочки, 37 маскировочных сетей размером 3/6 метров.
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Очередную машину в зону СВО отправили волонтеры группы "Тепло из дома" "Загрузили по максимуму. Уместился еврокуб, 200-литровые бочки, 37 маскировочных сетей размером 3/6 метров.