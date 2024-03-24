"Внутреннее море" НАТО станет кладбищем кораблей альянса. США хотят перекрыть Финский залив, а РФ строит дроны, чтобы перекрыть им кислород.

15 марта 72K прочитали Западные СМИ давно объявили Балтийское море внутренним морем НАТО. Звездно-полосатые морпехи уже в Финляндии — 250 бойцов тренируются сейчас вместе с финнами на полигоне Синдален на полуострове Ханко.
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