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"Внутреннее море" НАТО станет кладбищем кораблей альянса. США хотят перекрыть Финский залив, а РФ строит дроны, чтобы перекрыть им кислород.

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Комментарии
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Михаил Федоров
Впечатляюще! С интересом прочитал. И не будем падать духом, Россияне!
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17 час.

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