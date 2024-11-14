Электросамокат на солнечных панелях Lightfoot увеличивает запас хода без розето...

Электросамокат на солнечных панелях Lightfoot увеличивает запас хода без розеток на 30 кмКомпания из США Otherlab разработала электрический самокат Lightfoot на солнечных панелях, которые способны добавить до 5 км к запасу хода на каждый час, проведённый на солнце.