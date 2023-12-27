ГИБДД объявила охоту на нетрезвых водителей в преддверии праздника

С 27 декабря и до нового года в Крыму будут ловить нетрезвых за рулём . В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что целью мероприятия является повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение смертности и профилактика ДТП.
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