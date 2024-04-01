Активы и счета хлебно-макаранной империи экс-главы Челябинской области арестовали на 100 трлн рублей

Из текста постановления судебного пристава об обеспечительных мерах следует, что арестованы счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах РФ.