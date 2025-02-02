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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач рассказала, из чего должен состоять идеальный завтрак

Врач рассказала, из чего должен состоять идеальный завтрак

Ирина Юзуп рекомендовала не есть утром выпечку Завтрак играет ключевую роль в запуске метаболических процессов и определяет уровень энергии и продуктивность на весь день, заявила врач-педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп в беседе с "Лентой.

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