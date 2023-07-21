Минцифры: прием заявок на отсрочку от службы для айтишников стартует 24 июля

В России 24 июля начнется прием заявок на отсрочку от службы в армии для IT-специалистов. Их примут на портале «Госуслуги» и передадут Минобороны, которое примет решение в осеннюю призывную кампанию, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
В России 24 июля начнется прием заявок на отсрочку от службы в армии для IT-специалистов. Их примут на портале «Госуслуги» и передадут Минобороны, которое примет решение в осеннюю призывную кампанию, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
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