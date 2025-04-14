Сырное суфле! Блюдо , которое оценят даже гурманы😍 нравится абсолютно всем

Сегодняшнее блюдо превзойдёт все ожидания, это очень вкусно Ингредиенты: творог 100 гр, 2 яйца, сыр 200 гр, кефир 100 мл, мука 30 гр, разрыхлитель 5 гр, соль по вкусу Разбиваем в чашку пару яиц Добавляем тёртый на мелкой терке сыр, творог, муку , кефир и разрыхлитель.
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