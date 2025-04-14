Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алена Агаркова
    Оказалось, что вы правы на 100%: приготовила попробовать - больше на такую еренду готовить не буду!Вкуснее салата в ...
  • Grandad
    Так куда делся запах? Если в хлопья, то они же в котлетах остались с этим запахом!Рыбные котлеты бе...
  • Run Николаева
    Делала нечто подобное, только без бекона и из баклажанов. Действительно, вкусно, хотя я бы это назвала запеканкой, а ...Мясная лазанья из...

Сырное суфле! Блюдо , которое оценят даже гурманы😍 нравится абсолютно всем

Сырное суфле! Блюдо , которое оценят даже гурманы😍 нравится абсолютно всем

Сегодняшнее блюдо превзойдёт все ожидания, это очень вкусно Ингредиенты: творог 100 гр, 2 яйца, сыр 200 гр, кефир 100 мл, мука 30 гр, разрыхлитель 5 гр, соль по вкусу Разбиваем в чашку пару яиц Добавляем тёртый на мелкой терке сыр, творог, муку , кефир и разрыхлитель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх