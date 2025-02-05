В сезоне раби в Индии засеяно 66,1 млн гектаров

Посевные площади во время зимнего сезона (раби) в Индии превысили 66,1 млн гектаров по состоянию на 4 февраля 2025 года, при этом заметно выросли площади под пшеницей и рисом, 4 февраля сообщило издание Krishijagran.
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