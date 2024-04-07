Генерал Сафави: ни одно посольство Израиля теперь не находится в безопасности

Ни одно израильское посольство теперь не находится в безопасности. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил советник верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави.
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