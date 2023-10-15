Планы NASA по сокращению затрат с использованием ракеты SLS маловероятно принесут ожидаемую экономию

Планы NASA по приобретению будущих запусков системы Space Launch System, скорее всего, не приведут к ожидаемому снижению затрат, пришло к заключению Управление генерального инспектора (NASA OIG), рекомендуя NASA сохранять открытость для альтернативных носителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии