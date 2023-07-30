Театр абсурда

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The Hill: у России прекрасный шанс нанести удар по Украине без опасения ответа Запада

The Hill: у России прекрасный шанс нанести удар по Украине без опасения ответа Запада

  Выход России из сделки по украинскому зерну имеет гораздо более серьезные последствия, чем представляется, и сосредоточен на экономической сфере – это давление на Запад с целью снятия санкций и расширение пределов ограниченной ими международной торговли.

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