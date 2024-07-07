В Башкирии Евразийскому музею кочевых цивилизаций передали копии Корана Османа и Остромирова Евангелия

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии передачи двух уникальных книг - копий Корана Османа и Остромирова Евангелия - на хранение в новый музейно-выставочный комплекс "Евразийский музей кочевых цивилизаций".
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