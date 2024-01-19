Хантер Байден даст показания в конгрессе США 28 февраля

Хантер Байден даст показания в закрытом режиме комитету по надзору и судебному комитету палаты представителей 28 февраля в рамках расследования Республиканской партии по импичменту президенту Джо Байдену, объявили комиссии в четверг, 18 января, пишет The Hill.
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