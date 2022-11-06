Володин запустил опрос об отказе от мероприятий в честь Нового года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел опрос в своем телеграм-канале. Он спросил у россиян, стоит ли отказываться от праздничных мероприятий в честь наступающего Нового года, пишет RT .
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