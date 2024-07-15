Штормовое предупреждение в Крыму и Севастополе продлили до 19 июля

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится на территории Крыма и Севастополя с 16 по 19 июля.По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды со вторника по пятницу на территории полуострова, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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