Штормовое предупреждение в Крыму и Севастополе продлили до 19 июля

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится на территории Крыма и Севастополя с 16 по 19 июля.По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды со вторника по пятницу на территории полуострова, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.