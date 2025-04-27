Полковой храм открыт в Мелитополе по просьбе военных и при их поддержке

В освобожденном Мелитополе, по инициативе и при активном участии военнослужащих, распахнул свои двери первый полковой храм – событие, долгожданное и значимое для защитников Родины, находящихся на передовой.
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