Незаконные дети и любовницы разоряют князя Монако

Альберу не хватает денег на его женщин. Князь Альбер и княгиня Шарлен с их законными детьми - Жаком и Габриэллой LEGION-MEDIA65-летний князь Монако Альбер, слывший когда-то одним из богатейших монархов Европы, оказался в непростой ситуации — как в финансовом, так и в моральном аспекте.