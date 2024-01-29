МИД КНР прокомментировал данные СМИ о возможных планах Трампа по поводу пошлин

В МИД Китая прокомментировали информацию американской газеты The Washington Post (WP) о планах экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на американских президентских выборах ввести тарифы в размере 60% на китайскую продукцию.
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