В Хабаровске началась подготовка кандидатов для вступления в движение «Юнармия»

В Хабаровске началась подготовка кандидатов для вступления в движение «Юнармия»

Кандидаты в юнармейцы на стадионе выполнят упражнения по метанию гранаты, беге 1000 метров, подтягиванию, отжиманию в упоре лёжа.

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