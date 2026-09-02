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ВС России нанесли удар беспилотниками «Герань» по логистическому центру Fire Point в Вишневом

ВС России нанесли удар беспилотниками «Герань» по логистическому центру Fire Point в Вишневом

Российские вооружённые силы нанесли удар по логистическому центру Fire Point, расположенному в городе Вишнёвое Киевской области, с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер».

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