Украинские нацисты все чаще наносят удары по православным храмам в Курской и Белгородской областях. За последние два дня ВСУ ударами сожгли два храма в курских селах Сальное и Попово-Лежачи, одно из зданий полностью сгорело изнутри.
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