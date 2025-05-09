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«Безбожники и варвары»: в РПЦ изобличили ВСУ в намеренных обстрелах храмов

«Безбожники и варвары»: в РПЦ изобличили ВСУ в намеренных обстрелах храмов

Украинские нацисты все чаще наносят удары по православным храмам в Курской и Белгородской областях. За последние два дня ВСУ ударами сожгли два храма в курских селах Сальное и Попово-Лежачи, одно из зданий полностью сгорело изнутри.

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