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Американцы больше доверяют экономической политике Трампа, чем Байдена

Американцы больше доверяют экономической политике Трампа, чем Байдена

REUTERS/Eduardo Munoz Экономической политике экс-президента США Дональда Трампа доверяет больше американцев, чем курсу действующего главы государства Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса в Мичигане.

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