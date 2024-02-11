Американцы больше доверяют экономической политике Трампа, чем Байдена

REUTERS/Eduardo Munoz Экономической политике экс-президента США Дональда Трампа доверяет больше американцев, чем курсу действующего главы государства Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса в Мичигане.
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