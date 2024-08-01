А вы знали о 4 знака зодиака, которым труднее всего забыть свою первую любовь

Большинство из нас уже пережили чарующий, но душераздирающий опыт первой влюбленности. Была ли у вас возможность провести с ними короткий период времени или вам вообще не пришлось признаться в любви, это одно и то же.
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