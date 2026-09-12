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МОСИНФОРМ

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Четыре финальных концерта программы «Военные оркестры в парках» пройдет в Москве

Четыре финальных концерта программы «Военные оркестры в парках» пройдет в Москве

Четыре сентябрьских концерта завершат в Москве юбилейный, 10-й сезон программы «Военные оркестры в парках».

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