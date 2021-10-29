США выплатят более $1 млрд мигрантам, пострадавшим от политики Трампа

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность выплат компенсаций на общую сумму более $1 млрд мигрантам, чьи семьи были разлучены из-за политики бывшего главы государства Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.
Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность выплат компенсаций на общую сумму более $1 млрд мигрантам, чьи семьи были разлучены из-за политики бывшего главы государства Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.
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