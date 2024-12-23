Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Пока не будет принуждения по закону о сдаче биометрии даже не собираюсь этого делать так как подделать лицо людям кот...Касперская перечи...
  • Фаина Юсупова
    Пока правит обученная в Англии Санду и бывшая в Грузии Зарубешвили,то везде будут гадить,убирать памятники как на Укр...В Молдавии заявил...
  • Eduard
    Сейчас в Бельгии несутся ордер на Зеленскогь выписывать,ое их анент! Но попытка хорошая,она ясно показывает,что в Евр...Медведчук попроси...

Многоженство в России отменяется

Многоженство в России отменяется

Духовное управление мусульман отозвало фетву, разрешающую религиозное многоженство. Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что российские мусульмане могут иметь до четырех жён, если их супруги будут на равных правах получать от мужа равное внимание и финансовое обеспечение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх