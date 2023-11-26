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Всероссийский съезд учителей химии стартовал в "Сириусе"

Всероссийский съезд учителей химии стартовал в "Сириусе"

Всероссийский съезд учителей химии стартовал на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Об этом сообщила председатель Совета федеральной территории, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева в воскресенье, 26 ноября.

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