Всероссийский съезд учителей химии стартовал в "Сириусе"

Всероссийский съезд учителей химии стартовал на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Об этом сообщила председатель Совета федеральной территории, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева в воскресенье, 26 ноября.
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