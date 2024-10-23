Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Пиццерия в Германии добавила кокаин в меню, чтобы привлечь больше клиентов Умники придумали свой «шифр»: при заказе пиццы №40 к покупке добавляли героин.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Пиццерия в Германии добавила кокаин в меню, чтобы привлечь больше клиентов Умники придумали свой «шифр»: при заказе пиццы №40 к покупке добавляли героин.
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