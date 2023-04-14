Председатель движения Рогов назвал перезапуск ЗАЭС нецелесообразным из-за обстрелов ВСУ

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС не сможет заработать в ближайшее время. Перезапускать ее бессмысленно из-за риска новых обстрелов со стороны Украины, заявил в эфире «Соловьев live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.