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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Новое оборудование введено в эксплуатацию на ОАО ´Бобруйскагромаш´.

Новое оборудование введено в эксплуатацию на ОАО ´Бобруйскагромаш´.

Фото с сайта ОАО ´Бобруйскагромаш´Новое оборудование - машину лазерной резки листового металла толщиной до 20 мм размером 6000х2500, оснащенную 2-паллетным раскройным столом, - установили на ОАО ´Бобруйскагромаш´.

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