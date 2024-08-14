Новое оборудование введено в эксплуатацию на ОАО ´Бобруйскагромаш´.

Фото с сайта ОАО ´Бобруйскагромаш´Новое оборудование - машину лазерной резки листового металла толщиной до 20 мм размером 6000х2500, оснащенную 2-паллетным раскройным столом, - установили на ОАО ´Бобруйскагромаш´.
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