Банкротный "делюкс" с уголовным финалом: семья Кузьминых и АБ "Бартолиус" обчистили Knightsbridge Private Park?

Пока проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам, доктор экономических наук Наталья Кузьмина ведет бурную академическую деятельность в одном из главных вузов страны, компании, которые связывают с ее именем, продолжают отбиваться от кредиторов — "тяжелого наследия" скандально известного проекта ЖК Knightsbridge Private Park в московских Хамовниках.