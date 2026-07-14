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УтроNews

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Банкротный "делюкс" с уголовным финалом: семья Кузьминых и АБ "Бартолиус" обчистили Knightsbridge Private Park?

Банкротный "делюкс" с уголовным финалом: семья Кузьминых и АБ "Бартолиус" обчистили Knightsbridge Private Park?

Пока проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам, доктор экономических наук Наталья Кузьмина ведет бурную академическую деятельность в одном из главных вузов страны, компании, которые связывают с ее именем, продолжают отбиваться от кредиторов — "тяжелого наследия" скандально известного проекта ЖК Knightsbridge Private Park в московских Хамовниках.

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