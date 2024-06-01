«СМЕРШ»: об успешном советском опыте противодействия смертельному врагу

СЕРГЕЙ ЛУЦЕНКО За три года существования службы в рядах контрразведчиков не было ни одного случая предательства Введение: цель создания и вклад СМЕРШа в победу в Великой Отечественной войне Американский журналист-расследователь Д.
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