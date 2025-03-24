Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за некачественной воды в алтайском селе

Ранее в соцсетях появилась информация о воде со ржавчиной, осадками и неприятным запахом в селе Золотуха Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за некачественной воды в селе Золотуха Алтайского края.
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