Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за некачественной воды в алтайском селе

Ранее в соцсетях появилась информация о воде со ржавчиной, осадками и неприятным запахом в селе Золотуха Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за некачественной воды в селе Золотуха Алтайского края.